Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ

Διπλή αποστολή σήμερα για το τμήμα πόλο του ΝΟΠ, καθώς οι Ανδρες θα αγωνιστούν για την 6η αγωνιστική της Α1 Εθνικής πόλο και οι Γυναίκες για την 1η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ θα υποδεχτεί το μεσημέρι (14.30) του ΝΟ Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας σε έναν νοκ-άουτ αγώνα με στόχο να πάρει τη νίκη-πρόκριση με την Σταυρούλα Πασσά να μην υπολογίζεται λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων.

Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, όμως είναι στα μέτρα του ΝΟΠ που θα τα δώσει όλα για την πρόκριση.

Σε οτι αφορά τους Ανδρες, το απόγευμα (18.30) για 2η σερί φορά μέσα σε λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Βουλιαγμένη.

Στόχος των «δαιμόνων» μπορεί να μην είναι η νίκη, αλλά μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση. Όπου η Βουλιαγμένη διέλυσε τον ΝΟΠ για τον θεσμό του Κυπέλλου.

To παιχνιδι ΝΟΠ-Ρέθυμνο ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Μπουδραμής-Κατσώνης και το Βουλιαγμένη-ΝΟΠ οι Μιχαηλίδου-Τσότρας.

