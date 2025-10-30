Δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Μια ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια του και τους φίλους του έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 23χρονου Τριαντάφυλλου ο οποίος χθες τα μεσάνυχτα άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο οδηγώντας με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Λαυρίου.

Η τραγωδία γράφτηκε στο ύψος του Πρασίνου Λόφου, στα Γλυκά Νερά, όπου ο 23χρονος, κινούμενος με το scooter του με κατεύθυνση από Γέρακα προς Παιανία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, ο νεαρός αναβάτης «καρφώθηκε» με το κεφάλι στο κράσπεδο και πέθανε ακαριαία. Λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δυστυχώς, τη στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης δεν φορούσε το κράνος που είχε μαζί του όταν ανέβαινε στο δίκυκλο λίγη ώρα νωρίτερα

Όπως έκανε πάντα καθώς πέρα από έμπειρος αναβάτης οι μηχανές ήταν η δουλειά του. Ο «Ντάφυ», όπως τον φώναζαν οι φίλοι και οι γνωστοί του, απασχολούταν στην επιχείρηση της οικογένειάς του η οποία δραστηριοποιείται στην πώληση μοτοσικλετών.

«Ήταν στη δουλειά από μικρός και γνώριζε από μηχανές αλλά έφυγε με αυτό τον τρόπο», λέει στο protothema.gr ένας στενός συγγενής του 23χρονου ο οποίος αδυνατεί να πιστέψει πως ένα παιδί που μεγάλωσε πάνω σε μια μηχανή έμελλε να χάσει τη ζωή του οδηγώντας στους δύο τροχούς…

Ο ίδιος, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια του Τριαντάφυλλου, αναμένουν την προανάκριση της Τροχαίας προκειμένου να πάρουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα αν υπήρχε άλλο όχημα που κινούταν στο σημείο εκείνη την ώρα και αν εμπλέκεται κάποιος άλλος. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι πώς ήταν μόνος του. Το κράνος δεν βρέθηκε αν και ξέρω πώς πιο πριν το φορούσε», αναφέρει.

Τον αγαπημένο τους «Ντάφυ» αποχαιρετούν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο οι φίλοι του όσο και οι συνοπαδοί του καθώς ο 23χρονος ήταν φανατικός φίλος του Παναθηναϊκού και έδινε συχνά το παρών στο γήπεδο της Λεωφόρου.

«Καλό ταξίδι, 30/10/25», αναφέρει το story που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Θύρας 13 στο Instagram συνοδευόμενο από μια φωτογραφία του αδικοχαμένου νεαρού.

