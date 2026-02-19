Δυστύχημα Τέμπη: Διορία για τις εκταφές των εννέα θυμάτων, αντιδράσεις των συγγενών

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας εξέδωσε νέα παραγγελία, με την οποία διατάσσει τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η εντολή αφορά θύματα για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα από συγγενείς, ενώ έχουν περάσει περισσότεροι από τέσσερις μήνες από την αρχική αποδοχή των αιτημάτων εκταφής από την Εισαγγελία, χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα με την παραγγελία, τίθεται διορία 24 ωρών για τον εντοπισμό και την επίσημη γνωστοποίηση των εργαστηρίων εντός ελληνικής επικράτειας όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, δίνεται προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών που θα συνδράμουν τους ήδη διορισμένους ιατροδικαστές. Οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν είναι τοξικολογικές, ιστολογικές και εξετάσεις DNA, ίδιες με αυτές που είχαν γίνει στους δύο μηχανοδηγούς των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών.

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν γνωστοποιήσει με επιστολές τους ότι, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν είναι δυνατή η διενέργεια όλων των απαιτούμενων εξετάσεων στην Ελλάδα και έχουν προτείνει τη μεταφορά των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Εισαγγελία, η οποία επιμένει σε εργαστήρια εντός της χώρας.

Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν έντονες αντιδράσεις στην παραγγελία, χαρακτηρίζοντάς την «εμπαιγμό και πρόκληση», καθώς υποστηρίζουν ότι οι εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που ζητούν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου Πληγέντων από το δυστύχημα των Τεμπών, δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια στη χώρα για τις απαιτούμενες αναλύσεις. Οι οικογένειες εκτιμούν ότι, με τους περιορισμούς της εντολής, θα είναι εφικτή μόνο η διενέργεια εξετάσεων DNA για ταυτοποίηση ταυτότητας και όχι οι πλήρεις εξειδικευμένες αναλύσεις.

Ήδη κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη, με αίτημα να αποσταλεί η σορός του γιου του σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες προσφυγές από συγγενείς.

