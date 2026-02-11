Δυτική Αχαΐα: Η Αστυνομία για απόπειρα διάρρηξης και παράσυρσης γυναίκα

Για απόπειρα κλοπής και απόπειρα σωματικής βλάβης από κοινού κατηγορούνται οι δυο ρομά που συνελήφθησαν στη Δυτική Αχαία, μετά την προσπάθεια τους να διαρρήξουν σπίτι στα Μοιραικα και κατά τη διαφυγή του με αυτοκίνητο επιχείρησαν να παρασύρουν την ιδιοκτήτρια.

Αχαΐα: Απέτρεψε τους διαρρήκτες, επιχείρησαν να την παρασύρουν με ΙΧ

Σύμφωνα με την Αστυνομία: «χθες το απόγευμα, στη Δυτική Αχαΐα, από

αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφηδαν δυο ημεδαποί άνδρες, διότι ενεργώντας από κοινού αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε οικία ημεδαπής γυναίκας για κλοπή, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την παθούσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων.

Κατά την διαφυγή τους ο ένας κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο αποπειράθηκε να χτυπήσει την γυναίκα, χωρίς να της προκαλέσει σωματική βλάβη»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



