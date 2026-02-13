Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο

Τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Γιώργο Καλαντζόπουλο καλωσόρισε σήμερα στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο Γιώργος Καλαντζόπουλος που αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και του συντονισμού όλων των δημοτικών υπηρεσιών, κατάγεται από τα Νιφοραίικα της Δ.Ε. Δύμης όπου και μεγάλωσε, καθώς και από το Λιμνοχώρι της Δ.Ε. Μόβρης.

Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στον τομέα Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και σήμερα είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στον ιδιωτικό τομέα ασχολήθηκε με την κατασκευή σημαντικών υποδομών, όπως την άρδευση του περιβάλλοντα χώρου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία. Επίσης, έχει μακρόχρονη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στη διαχείριση έργων αγροτικής ανάπτυξης, ενώ η επαγγελματική του πορεία καλύπτει σχεδόν είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας, με τα μισά από αυτά σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση πολιτικών και στον συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027). Διαθέτει επίσης, πολυετή εμπειρία από ενεργό συμμετοχή σε θεσμικά συλλογικά όργανα που σχετίζονται με τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα αρδευτικά δίκτυα και την επιστημονική εποπτεία εργαστηριακών δομών. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Αρδευτικού Οργανισμού Σελινούντα Αιγιαλείας και μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του εγγειοβελτιωτικού έργου: Λιμνοδεξαμενή και Αρδευτικό Δίκτυο στην θέση Ντασκά Ερυμάνθειας του Δήμου Ερυμάνθου. Επιπλέον, ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της λειτουργίας του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Αμαλιάδα, συνεισφέροντας στον έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Γενικού Γραμματέα, επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου του στη διοικητική οργάνωση, στο συντονισμό των υπηρεσιών και στην υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής Αρχής.

«Καλωσορίζουμε στον Δήμο μας τον Γιώργο Καλαντζόπουλο με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία παραγωγική και ουσιαστική συνεργασία. Η εμπειρία, η γνώση και η συνεργατικότητα αποτελούν βασικούς άξονες για την επιτυχία του κοινού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της καθημερινότητας των συνδημοτών μας», δήλωσε ο κ. Αλεξόπουλος, ενώ από την πλευρά του, ο κ. Καλαντζόπουλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και δήλωσε πως θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στη λειτουργία του Δήμου, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και στον διοικητικό σχεδιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



