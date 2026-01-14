Δυτική Αχαΐα: Προς αξιοποίηση κι άλλες παραλίες – Έγκριση του Δήμου για θαλάσσια σπορ και άλλα

Αν και είναι ακόμη νωρίς να μιλήσουμε για τη θερινή σεζόν του 2026, το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά ήδη στον προγραμματισμό του που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των παραλιών της Αχαΐας.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ως αρμόδια για τη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ιδίως στις παραθαλάσσιες ζώνες (αιγιαλός και παραλία). Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται διαφανείς ηλεκτρονικές δημοπρασίες για παραχωρήσεις, καθιερώνονται οι λεγόμενες «απάτητες παραλίες» (περιοχές Natura), διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες και έλεγχοι με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως drones και δορυφορική παρακολούθηση, για την προστασία της δημόσιας περιουσίας από αυθαιρεσίες. Ενόψει της θερινής περιόδου του 2026, η Κτηματική Υπηρεσία προχωρά σε συμπληρωματική προκήρυξη για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα έτη 2026–2028.

Σύμφωνα με την τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η Κτηματική Υπηρεσία ζήτησε γνωμοδότηση από τον Δήμο, προκειμένου να προχωρήσει σε συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για τρεις διαφορετικές παραλίες της περιοχής.

Οι παραλίες που προτείνεται να αξιοποιηθούν βρίσκονται στο Γιαννισκάρι, στη θέση «Ιονική Ακτή» στη Λακκόπετρα και στη θέση «Βάλαρη» της Δημοτικής Ενότητας Λακκόπετρας.

Σύμφωνα με την απόφαση της δημοτικής επιτροπής, προσδιορίζονται τόσο το περιεχόμενο, όσο και το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιθυμείται να αναπτυχθούν. Διαπιστώνεται ότι δεν περιορίζονται μόνο στη λειτουργία καντίνας, όπως ισχύει σε άλλες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, όπου οι σχετικές διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί από το προηγούμενο έτος, αλλά περιλαμβάνουν και δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ.

Η γνωμοδότηση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήταν θετική και αφορά τα εξής χαρακτηριστικά:

-25 τ.μ. στη θέση Γιαννισκάρι για τη λειτουργία επιχείρησης ενοικίασης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

-20 τ.μ. στη θέση Ιονική Ακτή Λακκόπετρα για τη λειτουργία επιχείρησης ενοικίασης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

-80 τ.μ. στη θέση παραλία Βάλαρη, στη Δημοτική Κοινότητα Λακκόπετρας, για την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και με ρητή δέσμευση του αναδόχου για την παροχή και λειτουργία χημικής τουαλέτας, για λόγους δημόσιας υγιεινής και ευπρέπειας.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για το εάν και πότε θα προχωρήσει η δημοπρασία ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κτηματικής Υπηρεσίας, οι οποίες θα εξετάσουν τους περιβαλλοντικούς όρους κάθε περιοχής και θα αποφασίσουν αναλόγως.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 έχουν ήδη δοθεί άδειες για λειτουργία καντινών σε άλλες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, και συγκεκριμένα στις Αλυκές, στην παραλία Καραβοστάσι στη Λακκόπετρα, καθώς και στη δημοφιλή παραλία της Καλόγριας, όπου λειτουργούν δύο καντίνες.

