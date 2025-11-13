Δυτική Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του μικρού Ανδρέα – «Που είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα ΦΩΤΟ

Η μικρή κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας αποχαιρέτησε σήμερα τον τρίχρονο Ανδρέα μέσα σε συγκλονιστική σιωπή. Λευκά και μπλε μπαλόνια στόλιζαν από χθες τα μπαλκόνια του χωριού, ενώ οι κάτοικοι στάθηκαν συντετριμμένοι δίπλα στην οικογένεια.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Που είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που κρατούσε τον μικρό στην αγκαλιά του όταν σημειώθηκε η πτώση, αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρξε ποινική δίωξη από την οικογένεια.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο θείος είχε βγει βόλτα κρατώντας τον μικρό Ανδρέα στην αγκαλιά του. Όπως περιέγραψε ο ίδιος στην κατάθεσή του, χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο από ύψος περίπου δύο μέτρων.

«Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ», φέρεται να είπε με λυγμούς ο 25χρονος, ο οποίος είναι συντετριμμένος και υποστηρίζεται από την οικογένεια του παιδιού.

Ο παππούς του μικρού ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο. Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, ενώ στη συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά την άμεση διασωλήνωση και τις προσπάθειες ανάνηψης για 40 λεπτά, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, καθώς το δυστύχημα συνέβη μέσα σε μια στιγμή παιχνιδιού, που κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

