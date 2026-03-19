Δυτική Αχαΐα: Το βίντεο στα social που «έκαψε» άνδρα στα Σαγαίικα
19 Μαρ. 2026 10:51
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα στα Σαγαίικα προχώρησαν την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι στις 17-03-2026 ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο προέβαινε σε απειλητικές και εξυβριστικές αναφορές κατά αστυνομικών αρχών, προκαλώντας και διεγείροντας σε βιαιοπραγίες και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αλυσοπρίονο και έναν σιδηρολοστό μήκους 122 εκατοστών, για τα οποία ο συλληφθείς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη νόμιμη κατοχή και προέλευσή τους και διερευνάται αν προέρχονται από τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

