Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα

Με τρεις νέους μόνιμους υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, σε μια προσπάθεια κάλυψης αναγκών σε κρίσιμες υπηρεσίες. Οι νέες τοποθετήσεις αφορούν τη διοικητική υποστήριξη και την Καθαριότητα, με τη δημοτική αρχή να δίνει έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

08 Απρ. 2026 11:28
Pelop News

Με τρεις ακόμη μόνιμους εργαζόμενους που θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις στις διοικητικές υπηρεσίες και στην υπηρεσία Καθαριότητας ενισχύεται ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Η στελέχωση κρίσιμων τομέων λειτουργίας του Δήμου με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής Δυτικής Αχαΐας, καθώς θα συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών.

Η ορκωμοσία των τριών νέων δημοτικών υπαλλήλων, του Νικόλαου Γκόλια (ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών), της Δήμητρας Κολλιοπούλου (ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού) και της Νικολίτσας Νικολοπούλου (ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης ενώπιον του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Ο Δήμαρχος τους καλωσόρισε στον Δήμο και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, επισημαίνοντας πως «με θέληση και διάθεση προσφοράς προς τους συνδημότες μας, είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους και στις δομές που στηρίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας».

Από την πλευρά τους και οι τρεις νέοι δημοτικοί υπάλληλοι δεσμεύτηκαν πως θα εργαστούν με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

 

