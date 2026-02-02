Δυτική Ελλάδα: 1.157 παραβάσεις για την ελευθερία κίνησης πολιτών τον Ιανουάριο 

Συνεχείς έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. – Στο επίκεντρο οι παραβάσεις σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και ράμπες ΑμεΑ

Δυτική Ελλάδα: 1.157 παραβάσεις για την ελευθερία κίνησης πολιτών τον Ιανουάριο 
02 Φεβ. 2026 14:16
Pelop News

Συνολικά 1.157 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ελευθερία κίνησης των πολιτών βεβαιώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ακαρνανίας και αφορούν παραβάσεις που παρεμποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Οι πιο συχνές παραβάσεις

Η μεγαλύτερη μερίδα των παραβάσεων αφορά τη στάση και στάθμευση σε χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για πεζούς. Ειδικότερα, καταγράφηκαν:

  • 517 παραβάσεις για στάση και στάθμευση στις εισόδους, εξόδους και πάνω σε πεζόδρομους

  • 331 παραβάσεις για στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα πεζών και ποδηλατοδρόμους

  • 184 παραβάσεις για στάθμευση σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ ή σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

  • 97 παραβάσεις για στάση και στάθμευση επάνω ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από διαβάσεις πεζών

  • 21 παραβάσεις για ηχορύπανση από διερχόμενα οχήματα

  • 7 παραβάσεις για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμους και πεζοδρόμια

Έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και ιδιαίτερα τους συμπολίτες με αναπηρία, για τους οποίους απαιτούνται ειδικές και ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης. Η παράνομη στάθμευση σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ αποτελεί σοβαρή παράβαση που δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβονται το δικαίωμα όλων στην ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνηση.

Όπως τονίζεται στον απολογισμό, οι τροχονομικοί έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

