Δυτική Ελλάδα: 1.200 κλήσεις σε έναν μήνα για παράνομη στάθμευση – 469 σε πεζοδρόμους

Σημαντικός αριθμός παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στη Δυτική Ελλάδα, με τις υπηρεσίες Τροχαίας να βεβαιώνουν συνολικά 1.200 κλήσεις που σχετίζονται με την ελευθερία και την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών.

Τα στοιχεία δημοσιοποίησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και αφορούν ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Οι συχνότερες παραβάσεις

Από το σύνολο των 1.200 παραβάσεων:

469 αφορούσαν στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους πεζοδρόμων ή επάνω σε αυτούς.

409 καταγράφηκαν για στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς και ποδηλατοδρόμους.

180 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε ειδικούς χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε αποκλειστικά δεσμευμένες θέσεις.

105 περιπτώσεις αφορούσαν στάση ή στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές.

20 παραβάσεις σχετίζονταν με ηχορύπανση από οχήματα.

17 αφορούσαν παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους.

Έμφαση στον σεβασμό των ευάλωτων ομάδων

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση, με ιδιαίτερη αναφορά στους συμπολίτες με αναπηρία, για τους οποίους απαιτούνται ειδικές συνθήκες προσβασιμότητας.

Όπως επισημαίνεται, οι τροχονομικοί έλεγχοι για ζητήματα ελευθερίας κίνησης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

