Δυτική Ελλάδα: 22 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς από το Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2022 της Περιφέρειας

Από τα μέσα του έτους 2024 που ξεκίνησε η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων έως τα τέλη του 2025 που ολοκληρώθηκαν, πληρώθηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κόβει πρώτη το νήμα πληρώνοντας το σύνολο των δικαιούχων επενδυτών.

Δυτική Ελλάδα: 22 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς από το Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2022 της Περιφέρειας
15 Ιαν. 2026 16:10
Pelop News

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την 31-12-2025 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης (Δράση 4.1.5) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2022 που αφορούσε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Από τα μέσα του έτους 2024 που ξεκίνησε η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων έως τα τέλη του 2025 που ολοκληρώθηκαν, πληρώθηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κόβει πρώτη το νήμα πληρώνοντας το σύνολο των δικαιούχων επενδυτών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε:
«Η προσπάθειά μας να στηρίξουμε στην πράξη τον πρωτογενή τομέα της Δυτικής Ελλάδας, είναι διαρκής. Αποδεικνύεται και από την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε, ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, μέσω των οποίων πετύχαμε να αποδοθούν 22 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς του τόπου μας. Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, καλά οργανωμένης και συντονισμένης προσπάθειας των αρμόδιων υπηρεσιών μας.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται και πλέον, σχεδιάζουμε τα βήματα για το αύριο, με την επιτάχυνση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 και την οργάνωση και σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2028 – 2034 που είναι μπροστά μας, ώστε και οι παραγωγοί να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς αλλά και να προγραμματιστεί σε υγιείς και σταθερές βάσεις το μέλλον της τοπικής αγροτικής οικονομίας».

