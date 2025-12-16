Δυτική Ελλάδα: 371 εκατ. ευρώ το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της Περιφέρειας – 2ο μεγαλύτερο στη χώρα

Στην έγκριση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) για την περίοδο 2026-2030 προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την περιοχή.

Το νέο πρόγραμμα, που είχε ήδη την έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται από νέο ρεκόρ πόρων, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα πανελλαδικά, αμέσως μετά την Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 285 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη δυνατότητα υπερδέσμευσης του 30% – «εργαλείο» που η Περιφέρεια αξιοποιεί στο έπακρο – οι συνολικοί πόροι που θα διοχετευθούν στην τοπική οικονομία και κοινωνία, φτάνουν τα 371 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό κατά 14 εκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο 2021-2025.

«Αυτή η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία. Βασίστηκε στην αξιοπιστία που χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, εξηγώντας ότι: «Για την περίοδο 2021-2025, διαχειριστήκαμε ένα πρόγραμμα που με την υπερδέσμευση έφτασε τα 352 εκατ. ευρώ. Σήμερα, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι τιμήσαμε κάθε ευρώ. Η Περιφέρειά μας έχει φτάσει σε ένα σύνολο προσκλήσεων που φτάνει το 100%, με τις νομικές δεσμεύσεις που ξεπερνούν στο 95%. Μπορώ να πω ότι σπάσαμε το ρεκορ μας».

Αναφορικά με το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ορίζεται η στρατηγική και το λειτουργικό πλαίσιο παρέμβασης για την περίοδο 2026-2030. Οι επτά αναπτυξιακοί στόχοι του Ε.Π.Α. είναι οι ακόλουθοι: κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός, υποστήριξη των επιμέρους προγραμμάτων του Ε.Π.Α.

Σημειώνεται ότι μόνο με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίνει το Ε.Π.Α. κάθε προγραμματικής περιόδου, μπορούν να εξειδικεύονται, να τροποποιούνται ή να καταργούνται οι παραπάνω αναπτυξιακοί στόχοι.

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,το νέο Πρόγραμμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε τρία βασικά μέτωπα που απορροφούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πόρων, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη θωράκιση της περιοχής:Υποδομές (51%), Πολιτική Προστασία & Κλιματική Κρίση (19%), Κοινωνική Συνοχή (12%).

Κατά την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η επιτυχία της εξασφάλισης των αυξημένων πόρων βασίστηκε στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επιτύχει ποσοστό προσκλήσεων που αγγίζει το 100% και νομικές δεσμεύσεις άνω του 95% για την τρέχουσα περίοδο.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μητρώου δαπανών συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι τα πάγια έξοδα συντήρησης υποδομών (ηλεκτροφωτισμός, αντιπλημμυρικά κ.α.) θα καλύπτονται πλέον από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και όχι από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμα κονδύλια για νέα έργα ουσίας.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η ενσωμάτωση του προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Ο κ. Φαρμάκης έκλεισε την τοποθέτησή του καλώντας όλους σε συνεργασία: «Σας καλώ όλους να εργαστούμε μαζί, ώστε αυτό το νούμερο των 371 εκατομμυρίων να μετατραπεί σε έργο ουσίας για κάθε πολίτη, από την Πάτρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό της Περιφέρειάς μας».

Βίντεο με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας:

