Δυτική Ελλάδα: Αίτημα για παράταση πληρωμών στα Σχέδια Βελτίωσης – Επιστολή Κοντογιάννη προς το ΥΠΑΑΤ

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας σε Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Κοντογιάννης ζητώντας παράταση πληρωμών των σχεδίων βελτίωσης (Δράση 4.1.5) της πρόσκλησης έτους 2023.

Στην επιστολή ο κ. Κοντογιάννης αναφέρεται διεξοδικά στα μέτρα που έχει λάβει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση του φόρτου των αιτημάτων πληρωμής που αναμένονται μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2025 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών αιτήσεων πληρωμής από τους παραγωγούς. Όπως τονίζει στην επιστολή του υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της πορείας των πληρωμών , έχουν δημιουργηθεί επιπλέον επιτροπές για την παραλαβή των αιτημάτων πληρωμής και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι προσανατολισμένες και προσηλωμένες στον στόχο της έγκαιρης πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης της πρόσκλησης του 2023. Με δεδομένο όμως ότι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής παρτίδων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Νοεμβρίου 2025, η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου όγκου αιτημάτων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα εμπλέκεται με αντικειμενικές δυσκολίες που πιθανότατα θα δοκιμάσουν τη διασφάλιση της ομαλής πορείας των πληρωμών από τις περιφέρειες.

Για το λόγο αυτό, μέσω της επιτολής ζητείται όπως εξαντληθεί κάθε δυνατότητα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τελικών αιτήσεων πληρωμής όπως και της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής παρτίδων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον ειδική μνεία γίνεται στους παραγωγούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από πυρκαγιές και επιζωοτίες όπως ευλογιά σε ευρεία κλίμακα. Οι καταστροφές αυτές όπως και οι υγειονομικοί περιορισμοί έχουν δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων τονίζει ο κος Κοντογιάννης και σε αυτή την κατεύθυνση , καλείται το Υπουργείο να εξειδικεύσει μέτρα για την προστασία των πληγέντων δικαιούχων.

Αναφορά γίνεται επίσης σε περιπτώσεις αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης προμηθευτών στη διάθεση των απαραίτητων υλικών και εργασιών στους δικαιούχους.

Ο κ. Κοντογιάννης καταλήγει στην επιστολή του τονίζοντας ότι «οι ανωτέρω παρεμβάσεις κρίνονται απόλυτα αναγκαίες προς όφελος των δικαιούχων παραγωγών αλλά και της περιφερειακής οικονομίας. Παράλληλα εμπεδώνουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους παραγωγούς και εδραιώνουν κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και παραγωγών σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή για την αγροτική οικονομία και ενόψει των επερχόμενων λοιπών παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ.»

