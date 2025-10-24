Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.989.746 ευρώ, που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια και αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, προσβάσιμων και λειτουργικών χώρων και για παιδιά με αναπηρίες

24 Οκτ. 2025 16:04
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζει την προσπάθεια  για την ενίσχυση των υποδομών που προάγουν την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, όλων των ηλικιών. Στην κατεύθυνση αυτή, έπειτα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σωστή προετοιμασία,  ξεκίνησαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να δημιουργηθούν  συνολικά 19 πρότυπες παιδικές χαρές και για  ΑμεΑ, μία σε καθένα από τους Δήμους των ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.989.746 ευρώ, που χρηματοδοτούνται   από την Περιφέρεια και αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, προσβάσιμων και λειτουργικών χώρων και για παιδιά με αναπηρίες. Οι 19 παιδικές χαρές σχεδιάστηκαν με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, εργονομίας και προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις κινητικές του δυνατότητες θα μπορεί να απολαμβάνει το παιχνίδι στον ελεύθερο χρόνο του. Ως προς τα σημεία που  πρόκειται να δημιουργηθούν οι χώροι παιχνιδιού, έχουν υποδειχθεί από κάθε δήμο, με τρόπο που να ελέγχεται η προσβασιμότητα  από τους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κλπ).

 «Διεκδικούμε – και εργαζόμαστε – για μία κοινωνία πραγματικής ισότητας, για ένα μέλλον που θα ανήκει σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από τα παιδιά μας, τα παιδιά αυτού του τόπου. Η νέα μας πρωτοβουλία αποσκοπεί σε αυτή την κατεύθυνση. Έργα για την κοινωνία, έργα που στέλνουν δυνατά το μήνυμα: Οι ανοικτές και δίκαιες κοινωνίες είναι κοινωνίες προόδου και ευημερίας!»  ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

 
