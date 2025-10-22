Δυτική Ελλάδα: Έκκληση Φαρμάκη για άμεση οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων – Πρόταση για προκαταβολή αποζημιώσεων

Την άμεση οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητάει με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προτείνοντας την θέσπιση ενός μηχανισμού προκαταβολής αποζημιώσεων, με απλό και εύκολο τρόπο.

Ειδικότερα, σε συνέχεια και των άλλων παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την Περιφέρεια για την στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα και την λήψη μέτρων για την ανασύστασή του, ο κ. Φαρμάκης σημειώνει ότι η διαδικασία καταβολής της πλήρους αποζημίωσης είναι απαιτητική και ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι μεγάλος.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας προκαταβολής από τις Τράπεζες, ποσοστού 30% επί του ποσού της αποζημίωσης, όπως υπολογίζεται μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου από την Περιφέρεια, η οποία θα επιστρέφεται σε αυτές από τον υπόλογο με την τελική πληρωμή του κτηνοτρόφου, μετά την κατανομή των χρημάτων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.

«Θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι λειτουργική και δεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος, αντίθετα δίνει λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Εξάλλου, με άλλη επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ο κ. Φαρμάκης, θέτει το οικονομικό κόστος διαχείρισης της κρίσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών (απολυμάνσεις και εξυγιάνσεις στις μολυσμένες εκτροφές, ταφή ή αποτέφρωση των πληγέντων κοπαδιών, κλπ) γίνεται απολογιστικά μέσω κατανομής από το ΥΠΑΑΤ των λειτουργικών εξόδων των Περιφερειών, γεγονός που, στις περιπτώσεις που η εξέλιξη της επιζωοτίας δημιουργεί μεγάλες χρηματοδοτικές απαιτήσεις, οδηγεί σε αδυναμία χρηματοδότησης.

Σημειώνοντας ότι η απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων έχει εξαντλήσει πλέον τα όρια των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΔΕ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ζητάει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας, ειδικά καθώς είναι δεδομένη η ανάγκη για αδιάλειπτη συνέχιση των διαδικασιών εκρίζωσης του νοσήματος της ευλογιάς.

