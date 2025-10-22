Δυτική Ελλάδα: Έκκληση Φαρμάκη για άμεση οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων – Πρόταση για προκαταβολή αποζημιώσεων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ζητά την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, προτείνοντας μηχανισμό προκαταβολής αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα θέτει ζήτημα έκτακτης ενίσχυσης της Περιφέρειας για τη συνέχιση των υγειονομικών μέτρων.

Δυτική Ελλάδα: Έκκληση Φαρμάκη για άμεση οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων - Πρόταση για προκαταβολή αποζημιώσεων
22 Οκτ. 2025 14:38
Pelop News

Την άμεση οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητάει με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προτείνοντας την θέσπιση ενός μηχανισμού προκαταβολής αποζημιώσεων, με απλό και εύκολο τρόπο.

Ειδικότερα, σε συνέχεια και των άλλων παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την Περιφέρεια για την στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα και την λήψη μέτρων για την ανασύστασή του, ο κ. Φαρμάκης σημειώνει ότι η διαδικασία καταβολής της πλήρους αποζημίωσης είναι απαιτητική και ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι μεγάλος.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας προκαταβολής από τις Τράπεζες, ποσοστού 30% επί του ποσού της αποζημίωσης, όπως υπολογίζεται μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου από την Περιφέρεια, η οποία θα επιστρέφεται σε αυτές από τον υπόλογο με την τελική πληρωμή του κτηνοτρόφου, μετά την κατανομή των χρημάτων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.

«Θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι λειτουργική και δεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος, αντίθετα δίνει λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Εξάλλου, με άλλη επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ο κ. Φαρμάκης, θέτει το οικονομικό κόστος διαχείρισης της κρίσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών (απολυμάνσεις και εξυγιάνσεις στις μολυσμένες εκτροφές, ταφή ή αποτέφρωση των πληγέντων κοπαδιών, κλπ) γίνεται απολογιστικά μέσω κατανομής από το ΥΠΑΑΤ των λειτουργικών εξόδων των Περιφερειών, γεγονός που, στις περιπτώσεις που η εξέλιξη της επιζωοτίας δημιουργεί μεγάλες χρηματοδοτικές απαιτήσεις, οδηγεί σε αδυναμία χρηματοδότησης.

Σημειώνοντας ότι η απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων έχει εξαντλήσει πλέον τα όρια των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΔΕ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ζητάει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας, ειδικά καθώς είναι δεδομένη η ανάγκη για αδιάλειπτη συνέχιση των διαδικασιών εκρίζωσης του νοσήματος της ευλογιάς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16:36 Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν
16:28 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική
16:23 ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»
16:20 Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης: Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα για αρκετά λεπτά
16:12 Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου
16:04 Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
15:56 Τι είδους κοινωνία θέλουμε να είμαστε;
15:48 Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»
15:40 Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός
15:27 Δημήτρης Μανιάτης: «Πάντα με φόβιζε η δημοσιογραφία μεταμφιεσμένη σε λογοτεχνία»
15:24 Ο Κωστής Μαραβέγιας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ»
15:16 Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά
15:10 «Θα αναγεννηθούμε, μην αμφιβάλλετε»: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Πάτρα, όπως τον θυμόμαστε
15:08 Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»
15:00 Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις
14:56 Black Friday: Πώς οι εκπτώσεις «παίζουν» με τον εγκέφαλό μας – Τα ψυχολογικά τρικ και οι παγίδες πίσω από τις προσφορές
14:49 Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»
14:47 Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
14:44 Ωρωπός: Μητέρα έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με το αναίσθητο παιδί της – Συγκλονιστική διάσωση από την ΕΛΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ