Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την  Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

26 Σεπ. 2025 14:07
Pelop News

Με έγγραφό της, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει το σύνολο των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (17/2025) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και δημοσιοποιήθηκε από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου (27-09-2025) έως και το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδατης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
