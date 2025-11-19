Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα

Την επικίνδυνη κατάσταση της Εθνικής Οδού Πατρών – Τριπόλεως (111) στα τμήματα Αγία Τριάδα – Καρπέτα και Αγία Τριάδα – Πανόπουλου (οικισμός Κορμπακέικα) επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Ηλείας της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Διονύσιος Καπλάνης και Αντώνιος Τσαγρής.

Όπως επισημαίνουν «τα συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν: φθορές και καθιζήσεις του οδοστρώματος σε διάφορα σημεία, ανεπαρκή απορροή ομβρίων λόγω φραγμένων ρείθρων, διάβρωση πρανών και ρύπανση του οδικού περιβάλλοντος με απορρίμματα. Η εικόνα αυτή όχι μόνο υποβαθμίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς πρόκειται για τμήματα δρόμου που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες και επαγγελματίες».

Οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, ζητούν από την περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών και καθιζήσεων στο δρόμο και να καθαριστούν και να συντηρηθούν τα τεχνητά έργα απορροής, ενώ θέτουν και θέμα συνολικού σχεδιασμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση της Πατρών- Τριπόλεως.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εξ άλλου, με άλλη ερώτησή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας, Αντώνης Τσαγρής θέτει τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την τμημάτων στα Γυμνάσια Λεχαινών, Γαστούνης και Πύργου. Σύμφωνα με την ερώτηση «η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα, καθώς η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα δημιουργεί σοβαρές παιδαγωγικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες».

Ο κ. Τσαγρής ζητά την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας ώστε να αποτραπούν συμπτύξεις που επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολείων.

