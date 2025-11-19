Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα

Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
19 Νοέ. 2025 16:14
Pelop News

Την επικίνδυνη κατάσταση της Εθνικής Οδού Πατρών – Τριπόλεως (111) στα τμήματα Αγία Τριάδα – Καρπέτα και Αγία Τριάδα – Πανόπουλου (οικισμός Κορμπακέικα) επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Ηλείας της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Διονύσιος Καπλάνης και Αντώνιος Τσαγρής.

Όπως επισημαίνουν «τα συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν: φθορές και καθιζήσεις του οδοστρώματος σε διάφορα σημεία, ανεπαρκή απορροή ομβρίων λόγω φραγμένων ρείθρων, διάβρωση πρανών και ρύπανση του οδικού περιβάλλοντος με απορρίμματα. Η εικόνα αυτή όχι μόνο υποβαθμίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς πρόκειται για τμήματα δρόμου που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες και επαγγελματίες».

Οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, ζητούν από την περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην  αποκατάσταση των φθορών και καθιζήσεων στο δρόμο και να καθαριστούν και να συντηρηθούν τα τεχνητά έργα απορροής, ενώ θέτουν και θέμα συνολικού σχεδιασμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση της Πατρών- Τριπόλεως.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εξ άλλου, με άλλη ερώτησή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας, Αντώνης Τσαγρής θέτει τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την τμημάτων στα Γυμνάσια Λεχαινών, Γαστούνης και Πύργου. Σύμφωνα με την ερώτηση «η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα, καθώς η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα δημιουργεί σοβαρές παιδαγωγικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες».

Ο κ. Τσαγρής ζητά την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας ώστε να αποτραπούν συμπτύξεις που επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολείων.

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:54 Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ