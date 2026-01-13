Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση

Μπορεί τα στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να είναι ανησυχητικά για τις τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, όμως στην ΠΔΕ ξεκαθαρίζουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι «η νόσος είναι σε ύφεση».

Ας δούμε καταρχάς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Σύμφωνα με αυτά, τον Δεκέμβριο παρουσιάστηκαν 29 κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, 28 στην Ηλεία και 25 στην Αχαΐα, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του υπουργείου να σημειώνουν ότι η απότομη αύξηση των κρουσμάτων είναι συμβατή με τη χαλάρωση των μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο -μη τήρηση των προληπτικών μέτρων στις εκτροφές, πιθανές μετακινήσεις ζώων χωρίς την απαραίτητη προσοχή, ελλιπή μέτρα καθαρισμού, απολύμανσης, κ.ά.

ΜΗΛΙΟΣ: «2-3 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

Τι απαντάει στα παραπάνω η ΠΔΕ; «Πρόκειται επί της ουσίας για αποτελέσματα που αφορούν κυρίως τον Νοέμβριο. Μετά τις 10 Δεκεμβρίου παρατηρείται ύφεση, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κι έχουμε περίπου 2-3 κρούσματα ανά εβδομάδα σε κάθε περιφερειακή ενότητα». Αυτή είναι η κατηγορηματική τοποθέτηση του προϊσταμένου της γενικής αγροτικής και κτηνιατρικής διεύθυνσης Κωνσταντίνου Μήλιου, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός στην «Π», αλλά «και πάντα σε επαγρύπνηση».

ΦΙΛΙΑΣ: «ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

Η τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια έδωσε το ξεκάθαρο στίγμα της ΠΔΕ: «Τα στοιχεία αυτά είναι ετεροχρονισμένα και αφορούν την περίοδο πριν προκύψει η ύφεση στην εξάπλωση της νόσου. Παράλληλα, με την εντατικοποίηση στους ελέγχους, φροντίζουμε και για την άμεση τακτοποίηση των πληρωμών στους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε την συνεργασία μας με το υπουργείο για να πιεστεί η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει προχωρήσει σε μετάπτωση λογαριασμών».

Θυμίζουμε ότι το υπουργείο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά. Τα διαθέσιμα σκευάσματα είναι αποτελεσματικά σε χώρες όπου η νόσος είναι ενδημική και σε περίπτωση μαζικού εμβολιασμού υπάρχει άμεσος κίνδυνος η Ελλάδα να χαρακτηριστεί χώρα ενδημική της ευλογιάς, επομένως σε αυτήν την περίπτωση θα τεθούν αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση γάλακτος και κυρίως της φέτας ΠΟΠ.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι το 2025 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέβαλε ενισχύσεις και αποζημιώσεις ύψους 167,4 εκατ. ευρώ. Καταβλήθηκαν 69,7 εκατ. για ζωοτροφές, 62 εκατ. ευρώ για θανατωμένα ζώα, 28,5 εκατ. για χαμένο εισόδημα και 7,2 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες της περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι σαφές ότι οι επιζωοτίες-ζωονόσοι αποτελούν, πλέον, μια σταθερή πρόκληση για όλες τις χώρες, με συνέπειες στην παραγωγή, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

