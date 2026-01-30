Δυτική Ελλάδα: Η ανακύκλωση πάει σε ιδιώτες – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Μια μεγάλη ανατροπή ετοιμάζεται ν’ ανακοινώσει και επίσημα την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, στους δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας με τους οποίους θα συναντηθεί στα γραφεία της ΠΕΔ (Περιφερειακής Ενωσης Δήμων) Δυτ. Ελλάδας.

Οπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος στην «Πελοπόννησο», «δεν έρχεται για τυπικούς λόγους ο κ. Γραφάκος στην Πάτρα. Ούτε έρχεται, απ’ όσο ξέρω, για να κάνουμε φιλολογική συζήτηση για τα απορρίμματα. Ερχεται για να μας ανακοινώσει την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ν’ αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία το κομμάτι της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και να μας αναλύσει το θέμα».

Στο ερώτημά μας προς τον κ. Παπαδόπουλο «δηλαδή, φεύγει εντελώς από τα δικά σας χέρια, εννοώ των δήμων, το κομμάτι της ανακύκλωσης;», η απάντησή του ήταν… «αυτό πιστεύω, αυτό έχω καταλάβει. Την αποκομιδή πλέον των ανακυκλώσιμων υλικών θα την κάνουν οχήματα της ιδιωτικής εταιρείας που θα αναλάβει».

Λίγες ώρες πριν, η «Πελοπόννησος» είχε επικοινωνήσει και με τον δήμαρχο Ηλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος το μόνο που σχολίασε ήταν… «απ’ ό,τι γνωρίζω, η συνάντησή μας την προσεχή Τετάρτη με τον κ. Γραφάκο αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ανακύκλωση των απορριμμάτων…».

Το θέμα που προκύπτει, και στο οποίο προφανώς θα απαντήσει ο κ. Γραφάκος στους δημάρχους, είναι ότι κάποιοι από τους δήμους της Δυτικής Ελλάδας, για παράδειγμα ο Πατρέων και ο Αιγιαλείας, είχαν κάνει τον τελευταίο καιρό μεγάλη και πολλή δουλειά στον τομέα της ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Αιγιάλειας έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην ανακύκλωση τα τελευταία χρόνια και πέρυσι είχε βραβευθεί σε σχετική εκδήλωση των Greek Green Awards 2025 ως ένας Δήμος της Ελλάδας με υποδειγματική διαχείριση στην ανακύκλωση.

Επίσης, ο Δήμος Πατρέων, από 1η Οκτωβρίου του 2025, είχε αναλάβει αυτός την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, παίρνοντας την σκυτάλη από την ιδιωτική εταιρεία που είχε την ευθύνη. Είχε κάνει, δε, και αγώνα για να διαθέσει περισσότερο προσωπικό στη μάχη της ανακύκλωσης.

Για όλα αυτά και για κάμποσα άλλα, θα δώσει απαντήσεις ο γγ Αποβλήτων του υπουργείου την ερχόμενη Τετάρτη. Εκκρεμούν η πιστοποίηση του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, η ολοκλήρωση της κατασκευής νέου εργοστασίου στο Φλόκα, η δημιουργία ενιαίου ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδας και η τύχη της Αιγιάλειας (σε ποιο φορέα θ’ ανήκει, ουσιαστικά, μέχρι να δημιουργηθεί επίσημα ο φορέας Δυτ. Ελλάδας).

