Δυτική Ελλάδα: Κανένας νεκρός σε τροχαία τον Νοέμβριο – Μείωση ατυχημάτων και εντατικοί έλεγχοι

Σημαντική κάμψη του συνολικού αριθμού τροχαίων ατυχημάτων στη Δυτική Ελλάδα καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τον Νοέμβριο 2025, με 26 περιστατικά έναντι 34 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εικόνα είναι βελτιωμένη και ως προς τη βαρύτητά τους, καθώς δεν σημειώθηκαν θανατηφόρα δυστυχήματα ή σοβαροί τραυματισμοί. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες Τροχαίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο οδικό δίκτυο, προχωρώντας σε χιλιάδες ελέγχους και καταγράφοντας περισσότερες από 2.000 επικίνδυνες παραβάσεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια και τροχονομική αστυνόμευση του Νοεμβρίου 2025, με αναφορά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης, παρουσιάζονται και συγκριτικά δεδομένα του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Τροχαία ατυχήματα

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκαν 26 τροχαία ατυχήματα, έναντι 34 τον Νοέμβριο 2024. Από αυτά:

Δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα, όταν πέρυσι είχαν καταγραφεί δύο.

Δεν υπήρξε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό, έναντι ενός το 2024.

26 ατυχήματα αφορούσαν ελαφρούς τραυματισμούς, σε σύγκριση με 31 πέρυσι.

Συνολικά καταγράφηκαν 37 παθόντες, σημαντικά μειωμένοι έναντι των 66 του Νοεμβρίου 2024. Ειδικότερα:

Κανένας νεκρός, έναντι τριών πέρυσι.

Κανένας σοβαρά τραυματίας, έναντι δύο πέρυσι.

37 ελαφρά τραυματίες, έναντι 61 το 2024.

Τα συχνότερα αίτια των τροχαίων, όπως προέκυψε από την τροχονομική έρευνα, αφορούν:

οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

παραβάσεις από οδηγούς και πεζούς,

παραβιάσεις σημάνσεων και φωτεινών σηματοδοτών.

Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι υπηρεσίες Τροχαίας της Δυτικής Ελλάδας παρέμειναν σε αυξημένη ετοιμότητα, εφαρμόζοντας στοχευμένο σχεδιασμό με μέτρα πρόληψης και ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο.

Για τον Νοέμβριο 2025:

συγκροτήθηκαν 265 συνεργεία αλκοολομέτρησης,

πραγματοποιήθηκαν 4.240 έλεγχοι διερεύνησης μέθης,

διαπιστώθηκαν 105 παραβάσεις σχετικές με μέθη.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 2.160 επικίνδυνες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων:

854 για υπερβολική ταχύτητα

374 για μη χρήση κράνους

233 για μη χρήση ζώνης

76 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

31 για χρήση κινητού

30 για παραβίαση προτεραιότητας

144 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

72 για αντικανονικό προσπέρασμα

21 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

161 για ζητήματα ΚΤΕΟ

45 για φθαρμένα ελαστικά

119 για επικίνδυνους ελιγμούς

Συμβουλές οδικής ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί συνεχή προσοχή. Η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσαρμογή της οδήγησης στις καιρικές συνθήκες και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις του προσωπικού της Τροχαίας είναι θεμελιώδη στοιχεία για την πρόληψη ατυχημάτων.

Η ασφαλής οδήγηση προϋποθέτει:

γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ,

διαρκή προσοχή,

μη κατανάλωση αλκοόλ,

σεβασμό στα όρια ταχύτητας,

χρήση ζώνης και παιδικών καθισμάτων,

χρήση κράνους σε μοτοσικλέτα,

αποφυγή αντικανονικών προσπεράσεων και παραβιάσεων σηματοδοτών,

παροχή προτεραιότητας στους πεζούς και συμμόρφωση με τροχονόμους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



