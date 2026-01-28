Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
Εκτεταμένο πλέγμα παρανομιών και αμέλειας με την ευλογιά στη Δυτική Ελλάδα. Ποινικές ευθύνες για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τον πρωτογενή τομέα
Ούτε μία ούτε δύο, αλλά συνολικά 19 δικογραφίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο του εισαγγελέα, έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν από συντονισμένες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη διασπορά της νόσου της ευλογιάς στην περιοχή. Πρόκειται για υποθέσεις που αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο πλέγμα παρανομιών και αμέλειας, με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τον πρωτογενή τομέα.
Η πρώτη υπόθεση χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2025, όταν είχαν εντοπιστεί νεκρά ζώα στην περιοχή της Λακκόπετρας, τα οποία είχαν πεταχτεί ή θαφτεί χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε μόλις χθες και αφορά την περιοχή του Επιταλίου Ηλείας, όπου οι Αρχές εντόπισαν νεκρά ζώα πεταμένα μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Ωστόσο, όσοι προχώρησαν σε αυτή την πράξη αποδείχθηκαν απρόσεκτοι, καθώς είχαν αφήσει επάνω σε ένα από τα ζώα το σκουλαρίκι ταυτοποίησης. Το στοιχείο αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς οδήγησε τις κτηνιατρικές αρχές στον εντοπισμό του ιδιοκτήτη των ζώων.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ασκήσει τις προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει στην επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών προστίμων. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν είτε παράνομες θανατώσεις ζώων χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών είτε μεταφορές και πωλήσεις ζώων, την ώρα που κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά σε περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας λόγω της ευλογιάς.
Η ζωονόσος εξακολουθεί να προσβάλλει κοπάδια στη Δυτική Ελλάδα, αν και το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια σχετική μείωση στην καταγραφή νέων κρουσμάτων. Παρ’ όλα αυτά, το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στις Αρχές είναι ο εντοπισμός κρουσμάτων σε αποστάσεις αρκετών χιλιομέτρων από γνωστές εστίες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι έχει υπάρξει μεταφορά ζώων ή ζωοτροφών από μολυσμένες μονάδες, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διασπορά της νόσου.
Το μήνυμα της Περιφέρειας είναι σαφές και κατηγορηματικό: «Ή τώρα ή ποτέ». Αυτό τονίζει μιλώντας στην «Π» ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα ενταθούν. Οπως σημειώνει, στόχος είναι μέχρι το Πάσχα η ευλογιά να έχει εξαλειφθεί από τη Δυτική Ελλάδα, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η επόμενη μέρα για τους κτηνοτρόφους που έχουν ήδη πληγεί σοβαρά και βγήκαν στους δρόμους, στήνοντας μπλόκα μαζί με τους αγρότες στις εθνικές οδούς. Οπως τονίζει ο κ. Φίλιας, πρωταρχικός στόχος είναι η εξάλειψη της νόσου, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, ζητούμενο παραμένει και η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά.
