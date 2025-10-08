Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, που αφορούν τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα δεδομένα συνοδεύονται από σύγκριση με τα αντίστοιχα του περσινού Σεπτεμβρίου.

Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Δυτικής Ελλάδας σημειώθηκαν συνολικά 40 τροχαία ατυχήματα, αριθμός ίδιος με εκείνον του Σεπτεμβρίου 2024. Από αυτά:

2 ήταν θανατηφόρα, έναντι 4 πέρυσι,

1 προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, έναντι 3,

37 προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς, έναντι 33 το 2024.

Συνολικά καταγράφηκαν 58 παθόντες, έναντι 55 πέρυσι. Αναλυτικά:

3 νεκροί (έναντι 5),

2 σοβαρά τραυματίες (έναντι 4),

53 ελαφρά τραυματίες (έναντι 46).

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τροχονομικής έρευνας, ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, η παραβίαση σημάνσεων, καθώς και σφάλματα οδηγών και πεζών.

Τροχονομική αστυνόμευση

Οι υπηρεσίες Τροχαίας της Δυτικής Ελλάδας διατήρησαν και τον Σεπτέμβριο αυξημένα μέτρα ελέγχου στο οδικό δίκτυο, με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του μήνα:

Συγκροτήθηκαν 267 συνεργεία αλκοολομέτρησης,

Πραγματοποιήθηκαν 4.428 έλεγχοι διερεύνησης μέθης,

Εντοπίστηκαν 105 παραβάσεις σχετικές με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Αστυνομία τονίζει πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας.

