Δυτική Ελλάδα: Νέα επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια

16 Φεβ. 2026 15:24
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (7/2026) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Με έγγραφό της, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ζητώντας τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα περιφέρειες και δήμους.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

  • Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

  • Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες

  • Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια) τις μεσημβρινές ώρες

  • Στις Κυκλάδες, κυρίως στα νοτιότερα νησιά, πρόσκαιρα το απόγευμα

  • Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • Στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια, με δυτικούς-νοτιοδυτικούς 7-8 μποφόρ έως το μεσημέρι και από το απόγευμα βορειοδυτικούς 9-10 μποφόρ

  • Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με νοτιοδυτικούς 7-8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικούς έως 9 μποφόρ

Το δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ και το Meteoalarm.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μεταξύ άλλων συνιστάται:

  • Ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο

  • Καθαρισμός υδρορροών και λουκιών

  • Αποφυγή διέλευσης από ρέματα και χειμάρρους

  • Αποχή από υπαίθριες και θαλάσσιες δραστηριότητες

  • Αποφυγή στάσης κάτω από δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια

Σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, συνιστάται παραμονή σε ασφαλή κλειστό χώρο ή όχημα, αποφυγή επαφής με μεταλλικά αντικείμενα και απομάκρυνση από υδάτινες επιφάνειες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνική Αστυνομία, ενώ αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας παρέχονται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

