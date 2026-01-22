Δυτική Ελλάδα: Ο αριθμός των κλήσεων για βοήθεια στην Πυροσβεστική

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις πρωινές ώρες την Τρίτη 20/01/2026 έως ώρα 19:00, χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έλαβε δεκάδες κλήσεις, για παροχές βοήθειας.

Πάτρα: Παρ΄ολίγο τραγωδία στην Καποδιστρίου – Επικίνδυνη κατάρρευση μπαλκονιού σε αυτοκίνητο

Σε Αχαΐα – Ηλεία – Αιτωλοακαρνανία έλαβε, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία 1 άντληση υδάτων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01/2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



