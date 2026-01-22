Δυτική Ελλάδα: Ο αριθμός των κλήσεων για βοήθεια στην Πυροσβεστική
Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κινητοποίησαν την Πυροσβεστική.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις πρωινές ώρες την Τρίτη 20/01/2026 έως ώρα 19:00, χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έλαβε δεκάδες κλήσεις, για παροχές βοήθειας.
Πάτρα: Παρ΄ολίγο τραγωδία στην Καποδιστρίου – Επικίνδυνη κατάρρευση μπαλκονιού σε αυτοκίνητο
Σε Αχαΐα – Ηλεία – Αιτωλοακαρνανία έλαβε, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία 1 άντληση υδάτων.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01/2026.
