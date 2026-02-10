Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας

στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»,

με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων,

καθώς και των χρηστών ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών

Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών

Τμημάτων και ΟΕΠΤΑ. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς

ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας

ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 2 έως 08 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν

16.047 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.135 παραβάσεις

σε οδηγούς (από τις οποίες 52 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής),

καθώς και 113 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 939 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων

(από τους οποίους 52 διανομείς), 113 επιβάτες δίκυκλων και 194

οδηγούς ΕΠΗΟ

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

· 641- στην Αττική,

· 119- στο Νότιο Αιγαίο,

· 92- στη Δυτική Ελλάδα,

· 90- στην Κρήτη,

· 61- στη Θεσσαλία,

· 54- στη Θεσσαλονίκη,

· 50- στην Πελοπόννησο,

· 43- στα Ιόνια Νησιά,

· 25- στη Στερεά Ελλάδα,

· 23- στην Κεντρική Μακεδονία,

· 22- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

· 17- στην Ήπειρο,

· 10- στο Βόρειο Αιγαίο και

· 1- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.

5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη

μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

· 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για

30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για

τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

· 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

· 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ΕΠΗΟ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται

σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της

αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση

πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους,

με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική

εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο

υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

