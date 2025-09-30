Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία

Τα εβδομαδιαία αποτελέσματα των ελέγχων της Αστυνομίας για μη χρήση κράνους, στη Δυτική Ελλάδα.

Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία
30 Σεπ. 2025 10:02
Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 13η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 22-09-2025 μέχρι και 28-09-2025, πραγματοποιήθηκαν 1.492 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν
169 παραβάσεις, από τις οποίες 139 παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και
30 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις για μη χρήση κράνους:

-Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας : 107

-Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας : 39

-Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας : 19

-Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας : 4

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.
5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:
• -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για
-30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
• -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
• -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.
Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

 
