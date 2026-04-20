Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO

Συνέδριο με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης οργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Πέμπτη 23 Απριλίου, φέρνοντας στο προσκήνιο τα αποτελέσματα του έργου LIBECCIO. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το πώς η περιοχή μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του τουριστικού της προϊόντος.

20 Απρ. 2026 13:02
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει συνέδριο (local conference) με αντικείμενο τις σύγχρονες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, που προκύπτουν μέσα από  την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “LIBECCIO”. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη διάρκεια των εργασιών πρόκειται να παρουσιαστούν, τα βασικά ευρήματα και τα τελικά αποτελέσματα του έργου LIBECCIO, οι νέες τάσεις και προκλήσεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης, προτάσεις πολιτικής και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα συμμετάσχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, άνθρωποι του τουρισμού, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων, καθώς επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις του έργου LIBECCIO, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Euro-MED.  Το έργο LIBECCIO στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών μέσα από την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα ενισχύει τη συνεργασία και αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά η διαδικτυακή πλατφόρμα DMSS (Destination Management Support System). Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν το περιβάλλον, τις τάσεις και την εξέλιξη κρίσιμων μεταβλητών του τουριστικού τομέα. Παράλληλα, το έργο προωθεί τη δικτύωση των φορέων του τουρισμού και τη διάχυση της καινοτομίας, μέσω του δικτύου ETIP (Euro-MED Tourism Innovation Platform).

