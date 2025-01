Δυτική Όχθη: «Aντιτρομοκρατική επιχείρηση» του Ισραήλ με οκτώ νεκρούς

Κλιμάκωση των εντάσεων στην Δυτική Όχθη παρατηρείται λίγες μόλις ώρες ύστερα από την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα (Τρίτη, 21/01) «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» όπως την χαρακτήρισε, με αναφορές να κάνουν λόγο για οκτώ Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως η επιχείρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στην Δυτική Όχθη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τζενίν, είναι «ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ιουδαία και την Σαμάρεια».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η στρατιωτική επιχείρηση έχει την κωδική ονομασία «Iron Wall» δηλαδή «Σιδερένιο Τείχος» ενώ πρόσθεσε πως θα έχει διάρκεια αρκετών ημερών, όπως μετέδωσαν οι «Times of Israel».

Ακόμα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ λειτουργεί με συστηματικό και αποφασιστικό τρόπο εναντίον του ιρανικού άξονα όπου κι αν στέλνει τα όπλα του, στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και την Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την Χαμάς, ανακοίνωσε στον πιο πρόσφατο απολογισμό του, ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι ενώ έχουν τραυματιστεί ακόμα 35 άτομα.

Επίθεση Ισραηλινών εποίκων

Στο μεταξύ το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη (20-21/01) Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στα χωριά αλ Φουντούκ και Τζινσαφούτ, στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών «περίπου 50 τρομοκράτες, μασκοφόροι έποικοι» έκαψαν αυτοκίνητα, κατοικίες και καταστήματα. Συνολικά 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν και όλα αυτά, όπως κατήγγειλε το υπουργείο, «υπό την εποπτεία και την προστασία του ισραηλινού στρατού και πολιτικών αξιωματούχων».

#BREAKING: IDF, ISA, and Israel Border Police forces have initiated a counterterrorism operation in Jenin.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) January 21, 2025