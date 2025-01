Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι θα διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την εκεχειρία στη Γάζα και το μέλλον της περιοχής, καθώς υπέγραφε τα εκτελεστικά διατάγματα της διακυβέρνησής του στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι μπορεί να διατηρηθεί η εκεχειρία και να ολοκληρωθούν τα τρία στάδια της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι δικός τους πόλεμος. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά η άλλη πλευρά είναι πολύ εξασθενημένη».

REPORTER: How confident are you that you can keep the ceasefire in Gaza?

TRUMP: I'm not confident. That's not our war. It's their war … Gaza is interesting. It's a phenomenal location. pic.twitter.com/kiBdGHKLRV

— Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2025