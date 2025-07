Τόμας Πάρτεϊ: Για πέντε βιασμούς κατηγορείται ο πρώην σταρ της Άρσεναλ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Τόμας Πάρτεϊ.

Ο Γκανέζος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ μπορεί να χάσει σύντομα την ελευθερία του αφού κατηγορείται επίσημα για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση.

Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει κατηγορία για πέντε κατηγορίες βιασμού εναντίον δύο γυναικών αλλά και σεξουαλική επίθεση σε μια τρίτη γυναίκα.

Οι κατηγορίες αφορούν το 2021 και το 2022 και ο παίκτης αναμένεται να δικαστεί στις 5 Αυγούστου.

Η έρευνα για τον αμυντικό μέσο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αφού οι αστυνομικοί έλαβαν για πρώτη φορά αναφορά για βιασμό.

Η Εισαγγελία του Στέμματος δήλωσε ότι η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά από «προσεκτική εξέταση ενός ολοκληρωμένου φακέλου αποδεικτικών στοιχείων».

Ο ντετέκτιβ Άντι Φέρφι, η ομάδα του οποίου ηγείται της έρευνας, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η παροχή υποστήριξης στις γυναίκες που έχουν καταγγείλει την υπόθεση».

Ο παίκτης ανήκε από το 2013 έως το 2020 στην Ατλέτικο Μαδρίτης και από το 2020 έως τον Ιούνιο του 2025 είχε συμβόλαιο με την Άρσεναλ το οποίο δεν ανανεώθηκε.

Thomas Partey has been charged with rape by the Metropolitan Police Service.

“The Crown Prosecution Service has authorised the Metropolitan Police Service to charge a man after a file of evidence was submitted by detectives.

“The Met has issued a charge and requisition to…

