Τραγωδία στο Τέξας: 24 νεκροί από φονικές πλημμύρες – Αγνοούνται κορίτσια από κατασκήνωση

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την κομητεία Κερ του Τέξας, έπειτα από σφοδρές καταιγίδες που προκάλεσαν ξαφνική άνοδο της στάθμης των υδάτων και καταστροφικές πλημμυρικές ροές.

Ο σερίφης της κομητείας, Λάρι Λίθα, επιβεβαίωσε τον νέο απολογισμό των θυμάτων σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς παραμένουν αγνοούμενοι δεκάδες κατασκηνωτές. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τύχη περίπου 20 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση, ανάμεσα στους συνολικά 750 κατασκηνωτές. Όπως δήλωσε ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, «δεν έχουμε νέα για τα κορίτσια, ελπίζουμε να βρήκαν καταφύγιο σε δέντρα ή να μην έχουν πρόσβαση σε επικοινωνία».

Heartfelt prayers for Texas and everyone impacted by the devastating floods.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, προβλήθηκε συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση κατασκηνωτών που είχαν εγκλωβιστεί σε δέντρα και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα. Η ανταπόκριση των Αρχών είναι τεράστια, με πάνω από 500 διασώστες και 14 ελικόπτερα επί τόπου, καθώς και ενισχύσεις από την Εθνοφρουρά και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

▪️ Several cabins swept away by the Guadalupe River ▪️ Multiple young girls still missing ▪️ Search and rescue efforts ongoing pic.twitter.com/kZxsbLdiME

Heroic first responders conduct helicopter rescues at Camp Mystic in Kerrville, #Texas , after devastating flash floods hit the area.



Οι αρχές αναφέρουν ότι μέσα σε λιγότερο από μία ώρα έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής, ανεβάζοντας τη στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε σχεδόν οκτώ μέτρα. Πρόκειται για το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή. Το φαινόμενο παρέσυρε σπίτια, δέντρα και οχήματα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση για την κομητεία Κερ, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση και να κατευθυνθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.

In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.

Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5

— Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 4, 2025