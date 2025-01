Ορκωμοσία Τραμπ: Τι απαντά ο Ελον Μασκ μετά τον σάλο για το «Ναζιστικό χαιρετισμό» ΒΙΝΤΕΟ

Αίσθηση προκάλεσε η κινηση του Ελον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας έναν χαιρετισμό που πολλοί θεώρησαν «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν, αποδίδοντας τον σε μια «άγαρμπη χειρονομία».

Το αφεντικό —μεταξύ άλλων— του X (κοινωνική δικτύωση), της SpaceX (διάστημα) και της Tesla (αυτοκινητοβιομηχανία) εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του

Για την ιστορικό Κλερ Όμπιν, ειδική στο ζήτημα του ναζισμού στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία: ο Έλον Μασκ έκανε όντως το «ζιγκ χάιλ», τον ναζιστικό χαιρετισμό, σχολίασε μέσω X.

«Δεν πήρε πολύ», σχολίασε δηκτικά επίσης μέσω X ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζίμι Γκόμες, παραθέτοντας άλλη ανάρτηση με τη φωτογραφία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη καθώς κάνει τον χαιρετισμό επί σκηνής.

Άλλη ιστορικός ειδικευμένη στον φασισμό, η Ρουθ Μπεν-Γκιάτ, επίσης τόνισε μέσω X πως «αυτός ήταν όντως ναζιστικό χαιρετισμός, πολύ πολεμοχαρής».

Ορισμένες ξένες εφημερίδες, όπως η ισραηλινή Haaretz ή η βρετανική Guardian, σημείωσαν πως ο αμερικανός επιχειρηματίας «φάνηκε» να κάνει «φασιστικό» ή «φασιστικού στιλ» χαιρετισμό.

«Φαίνεται πως το κράταγε μέσα του καιρό κι επιτέλους μπόρεσε να το κάνει», σχολίασε η Δημοκρατική βουλεύτρια Κόρι Μπους, επίσης μέσω X.

Φαίνεται «λες κι έκανε πρόβες μπροστά στον καθρέφτη για να βρει την ακριβή γωνία», πρόσθεσε ειρωνικά.

Παρά τις δεκάδες αναρτήσεις στον ίδιο του τον ιστότοπο με τη χειρονομία του, ο Έλον Μασκ δεν αντέδρασε αμέσως. Ωστόσο αυτό έγινε με καθυστέρηση ωρών με τον Μασκ απέρριψε τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο σε ανάρτησή του για επίθεση που αποτελεί «παλιό κόλπο».

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα κόλπα», ανέφερε συγκεκριμένα ο Μασκ. «Η επίθεση του τύπου “όλοι είναι Χίτλερ” έχει παλιώσει τόσο πολύ».

