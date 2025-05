Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί άνοιξαν πυρ εναντίον διπλωματών – Η «απολογία» και οι αντιδράσεις

Πανικός επικράτησε σήμερα (21/05) στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση διπλωματικής αντιπροσωπείας που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην περιοχή, προκαλώντας δραματικές σκηνές φυγής των ξένων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η ομάδα περιλάμβανε περίπου 30 πρέσβεις και πρόξενους από την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τη συγκεκριμένη επίσκεψη είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δημοσίευσε βίντεο που αποτυπώνει το περιστατικό, με δύο στρατιώτες να στοχεύουν την αντιπροσωπεία και να ρίχνουν επαναλαμβανόμενα πυρά, οδηγώντας τους διπλωμάτες σε άτακτη υποχώρηση προς τα οχήματά τους.

«Τρέλα… Δεν είναι φυσιολογικό»

Διπλωμάτης που μίλησε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο χαρακτήρισε το επεισόδιο «παράλογο» και «επικίνδυνο». «Ήταν το τελευταίο σημείο της επίσκεψης όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3

