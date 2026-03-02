e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες – «κλειδί» για τις καταβολές της εβδομάδας

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες – «κλειδί» για τις καταβολές της εβδομάδας
02 Μαρ. 2026 13:35
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Δευτέρα, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται στα 73.597.000 ευρώ. Τα χρήματα αφορούν 87.640 δικαιούχους και θα πιστωθούν σταδιακά έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

Τι καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ

  • Στις 3 Μαρτίου θα δοθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικών ατυχημάτων καθώς και έξοδα κηδείας.
  • Από τις 2 έως και τις 6 Μαρτίου προβλέπεται η πληρωμή 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε:

  • Πληρωμές ύψους 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.
  • Καταβολή 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • Διάθεση 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ