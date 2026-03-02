e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες – «κλειδί» για τις καταβολές της εβδομάδας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Δευτέρα, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται στα 73.597.000 ευρώ. Τα χρήματα αφορούν 87.640 δικαιούχους και θα πιστωθούν σταδιακά έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:
Τι καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ
- Στις 3 Μαρτίου θα δοθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικών ατυχημάτων καθώς και έξοδα κηδείας.
- Από τις 2 έως και τις 6 Μαρτίου προβλέπεται η πληρωμή 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.
Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ
Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε:
- Πληρωμές ύψους 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.
- Καταβολή 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
- Διάθεση 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών.
