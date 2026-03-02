e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες – «κλειδί» για τις καταβολές της εβδομάδας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Δευτέρα, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται στα 73.597.000 ευρώ. Τα χρήματα αφορούν 87.640 δικαιούχους και θα πιστωθούν σταδιακά έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

Τι καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ

Στις 3 Μαρτίου θα δοθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικών ατυχημάτων καθώς και έξοδα κηδείας.

Από τις 2 έως και τις 6 Μαρτίου προβλέπεται η πληρωμή 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε:

Πληρωμές ύψους 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.

Καταβολή 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Διάθεση 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών.

