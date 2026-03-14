e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 20 Μαρτίου

Συνολικό ποσό ύψους 77.263.470,40 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 87.257 δικαιούχους από τις 16 έως και τις 20 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τόσο παροχές κοινωνικής ασφάλισης όσο και επιδόματα και ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω της ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 16 Μαρτίου θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ.

Στις 19 Μαρτίου, προβλέπεται η πληρωμή 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους, για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Παράλληλα, στο διάστημα από 16 έως 20 Μαρτίου, θα δοθούν ακόμη 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, προγραμματίζεται η καταβολή 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Τέλος, ποσό 18.000.000 ευρώ θα δοθεί σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

