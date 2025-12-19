e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025.

Η προθεσμία, που είχε αρχικά παραταθεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2026, μετατίθεται πλέον μέχρι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.

Η ίδια παράταση ισχύει και για την υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και άλλους φορείς, για ασφάλιση εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων.

Οι ΑΠΔ πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη νέα γραμμογράφηση, ανεξάρτητα από τη μισθολογική περίοδο, τόσο για εμπρόθεσμες όσο και για εκπρόθεσμες υποβολές, σύμφωνα με σχετικό γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ (αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025).

Η παράταση δίνεται για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών στις αλλαγές που επήλθαν με την αναβάθμιση της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά μόνο την υποβολή των δηλώσεων και όχι την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

