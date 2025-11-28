e-ΕΦΚΑ: Παράταση ως την 1η Δεκεμβρίου η προθεσμία για την καταβολή δόσεων και εισφορών

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνει τους οφειλέτες ΚΕΑΟ ότι παρατείνεται έως την Δευτέρα 01/12/2025 η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα 28/11/2025.

Επίσης, μέχρι την Δευτέρα 01/12/2025 παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

1) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,

2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,

3) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,

4) ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.

