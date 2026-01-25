Ε65: Σε τελική ευθεία το βόρειο τμήμα – Συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με την Εγνατία Οδό

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα της χώρας, που θα συνδέσει την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία Οδό, φέρνοντας τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και ολοκληρώνει έναν κρίσιμο οδικό άξονα από τη Λαμία έως τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά. Με συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα και προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ, ο Ε65 αποτελεί βασική αναπτυξιακή υποδομή εθνικής σημασίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον Ε65 «κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη», υπογραμμίζοντας ότι το έργο «βγάζει από την απομόνωση περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης».

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με τη συνολική πρόοδο να ανέρχεται στο 90,26%. Στο βόρειο τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, εκτελούνται οι τελευταίες εργασίες, με την παράδοση να έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, οι σήραγγες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99,89%, οι γέφυρες στο 99,25% και οι χωματουργικές εργασίες στο 99%, ενώ τα ασφαλτικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν το 71,12% της συνολικής κατασκευής.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 αναμένεται να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την οδική ασφάλεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών που διασχίζει.

