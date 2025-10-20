ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων έκαναν τη δουλειά με ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Τα αποτελέσματα, συνεχής η ενημέρωση, ο Κεραυνός αφεντικό στο ντέρμπι της Αιγιάλειας που έγινε στην Πάτρα
Με 80-58 η ΕΑΠ νίκησε με περίπατο την ομάδα ΣΕΦΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνέχισε την αήττητη πορεία της. Μαζί της στην κορυφή η ΑΕ Ροϊτίκων, που νίκησε 85-70 την Ολυμπιάδα. Ο Κεραυνός ήταν αφεντικό στο ντέρμπι της Αιγιάλειας που έγινε στην Πάτρα στο κλειστό γήπεδο της Ολυμπιάδας, καθώς συνέτριψε 81-55 τον Αστέρα Τέμενης.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
ΑΕ Ροϊτίκων-Ολυμπιάδα 85-70
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Αίολος Αγυιάς 74-48
ΕΑΠ-Ανδραβίδα 80-58
8.30μ.μ.: Δύμη-Νέοι Γλαύκου
Κεραυνός Αιγίου-Αστέρας Τέμενης 81-55
8.45μ.μ.: Ηρακλής-ΠΑΣ Ναυπάκτου
9μ.μ.: Απολλωνιάδα-Διαγόρας
