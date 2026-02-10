«Εμπορική Ανανέωση»: «Επιτροπές χωρίς αποτέλεσμα, χαμένες ευκαιρίες για το πατρινό εμπόριο»

Η «Εμπορική Ανανέωση» εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση για την Επιτροπή για τις δράσεις της καρναβαλικής περιόδου και για την καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής για τον καρναβαλικό χορό του Εμπορικού Συλλόγου.

«Εμπορική Ανανέωση»: «Επιτροπές χωρίς αποτέλεσμα, χαμένες ευκαιρίες για το πατρινό εμπόριο» Ανακοίνωση εξέδωσε η «Εμπορική Ανανέωση»
10 Φεβ. 2026 13:46
Pelop News

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Εμπορικής Ανανέωσης»:

«Στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε συγκροτηθεί επιτροπή για δράσεις της καρναβαλικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, με υπεύθυνο τον γραμματέα του Συλλόγου κ. Σολωμό. Παρά την κατάθεση προτάσεων και τη συμμετοχή μέλους της παράταξης μας κ. Αβράμη, δεν υπήρξε καμία συνέχεια, καμία ενημέρωση και τελικά καμία υλοποίηση.

Έτσι, χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε μια περίοδο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά για τα καταστήματα της πόλης, χωρίς καμία οργανωμένη πρωτοβουλία για την αγορά.

Την ίδια στιγμή, στο τελευταίο Δ.Σ. ενημερωθήκαμε για τη διοργάνωση του αποκριάτικου χορού του Συλλόγου μόλις πέντε ημέρες πριν την πραγματοποίησή του, γεγονός που δημιουργεί εύλογα την αίσθηση ότι η έγκαιρη συμμετοχή και ο ουσιαστικός προγραμματισμός όλων δεν θεωρήθηκαν προτεραιότητα.

Η Εμπορική Ανανέωση θεωρεί ότι οι επιτροπές, οι δράσεις και οι προσκλήσεις οφείλουν να γίνονται με διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό προς όλους, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα για το πατρινό εμπόριο.

 Τα μέλη της Εμπορικής Ανανέωσης στο ΔΣ του ΕΕΣΠ

Τάκης Γουρδούπης

Γιάννης Ρούπας

Τάκης Γουρδούπης

Ερμίνα Διονυσάτου

Γιώργος Αβράμης».

