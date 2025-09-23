Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια

Αν και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα σε ικανοποιητικά επίπεδα, εν τούτοις το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν και πλέον οι χειμερινοί προορισμοί ετοιμάζονται να βάλουν τα «καλά» τους για να υποδεχθούν κατοίκους, αλλά και τουρίστες.

Στην Αχαΐα, τα Καλάβρυτα, τα οποία τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας, έχοντας σημειώσει την καλοκαιρινή περίοδο μειωμένη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ετοιμάζονται δυναμικά για τη χειμερινή σεζόν.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης που επιχειρείται στην πόλη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων Κώστας Κακκαβάς, μιλώντας στην «Π», στάθηκε σε χρόνιους «πονοκέφαλους» που πρέπει να λυθούν ώστε να γίνει η καθημερινότητα, πολιτών και τουριστών, πιο εύκολη, ειδικότερα τους επόμενους μήνες, όπου η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί.

Οπως τόνισε ο κ. Κακκαβάς: «Τα Καλάβρυτα είναι πλέον top τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα και παρά τα έσοδα που φέρνει δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στους πολίτες. Για παράδειγμα, δεν μπορεί το Χιονοδρομικό Κέντρο και το Σπηλαίο Λιμνών να μην αποδίδουν έσοδα στον Δήμο και να μην υπάρχουν τα βασικά, όπως είναι πεζοδρόμια.

Υπάρχει πρόβλημα στα σημεία που γίνονται παρεμβάσεις στην οδοποιία και θα πρέπει να κατασκευαστούν πεζοδρόμια.

Για παράδειγμα, ο περιφερειακός δρόμος που οδηγεί σε πολλά ξενοδοχεία της πόλης δεν έχει πεζοδρόμια και θα πρέπει να δημιουργηθούν ικανοί χώροι για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Επίσης, ένα ακόμα θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί βαρύτητα και ο Δήμος μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία, είναι το θέμα της στέγασης, όπου το πρόβλημα είναι έντονο. Με ποιον τρόπο θα υπάρξει εμπορική ανάπτυξη στον τόπο όταν δεν μπορεί να στεγαστεί προσωπικό για τις επιχειρήσεις; Ο βασικός λόγος είναι ότι πολλά ακίνητα έχουν γίνει Airbnb για να φιλοξενούν τουρίστες. Ο Δήμος θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία και να εξετάσει τη λειτουργία της μαθητικής εστίας ώστε να φιλοξενεί εκπαιδευτικούς, δασκάλους, γιατρούς, ακόμα και ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στα Καλάβρυτα με ένα χαμηλό μίσθωμα.

Το θέμα του παρκινγκ επίσης απασχολεί και το είδαμε πέρυσι όταν σε περίοδο αιχμής και μεγάλης επισκεψιμότητας, δημιουργήθηκε κομφούζιο σε κεντρικούς δρόμους. Οσον αφορά στον χώρο στάθμευσης, ο Δήμος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί χώρος δημοτικού πάρκινγκ, οπότε περιμένουμε σύντομα εξελίξεις».

Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έχουν αναδειχθεί αρκετές φορές από την «Πελοπόννησο» και είναι σημαντικό να γίνουν κινήσεις που θα βελτιώσουν τη καθημερινότητα των πολιτών.

