Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Θετική υποδοχή στα μέτρα, τι ζητά

Αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας επισημαίνει ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας.

Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Θετική υποδοχή στα μέτρα, τι ζητά
24 Απρ. 2026 9:45
Pelop News

Θετικά αποτιμά τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας αναφέρει:

«Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών υποδέχεται με θετικό πρόσημο τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική συγκυρία, όπου νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεχίζουν να δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής, την ενεργειακή επιβάρυνση, τα ενοίκια και τις γενικότερες πιέσεις της αγοράς, κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και στηρίζει την κατανάλωση αποτελεί θετική εξέλιξη και συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Η αγορά έχει ανάγκη από σταθερότητα, εμπιστοσύνη και συνέπεια, και προς αυτή την κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν ένα σημαντικό βήμα. Παράλληλα όμως, θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση οφειλών, η πρόβλεψη για 72 δόσεις είναι μια θετική πρωτοβουλία. Ωστόσο, προτείνουμε με πνεύμα συνεργασίας και ουσιαστικής συμβολής στον δημόσιο διάλογο την επέκταση της ρύθμισης σε 120 δόσεις, ώστε να δοθεί πραγματική και βιώσιμη δυνατότητα αποπληρωμής στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο η ρύθμιση να επεκταθεί και για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, καθώς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά δεν περιορίζονται χρονικά, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ρευστότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι μπορούν να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η διευκόλυνση πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η εξορθολογισμένη τραπεζική τιμολόγηση και ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών πιστεύει ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία με την Πολιτεία μπορούν να διαμορφωθούν ακόμη πιο αποτελεσματικές λύσεις προς όφελος της αγοράς, των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά».

