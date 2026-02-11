Έμπρακτη στήριξη στο Πατρινό Καρναβάλι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τη διαρκή στήριξή της στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της Αχαϊκής πρωτεύουσας επιβεβαιώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχοντας και φέτος ενεργά στη διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Το πλαίσιο της συνεργασίας επαναβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα, σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Δημαρχείο της Πάτρας.

Η Περιφέρεια στέκεται αρωγός στον θεσμό μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πατρέων και την Κοινωφελή Επιχείρηση «Καρναβάλι Πάτρας», συνεργασία που επισφραγίζεται με χρηματοδοτική στήριξη ύψους 50.000 ευρώ, για την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την εξωστρέφεια του θεσμού και την αναπτυξιακή του διάσταση

Σεδηλώσεις του, ο κ. Φαρμάκης χαρακτήρισε το Πατρινό Καρναβάλι ως «κορυφαίο θεσμό πολιτισμού και χαράς» και μίλησε για «τη μεγαλύτερη και πιο μαζική γιορτή στην Ελλάδα» , υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως μοχλού τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης που συνδέει την Πάτρα με όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας δήλωσε:

«Το Πατρινό Καρναβάλι είναι έμπνευση, δημιουργία, αλλά και διασκέδαση. Είναι η πιο μεγάλη και μαζική γιορτή στην Ελλάδα που προσελκύει πολλές χιλιάδες επισκέπτες και λειτουργεί ως μοχλός τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης, ως κρίκος που συνδέει την Πάτρα με όλη τη χώρα.

Γι’ αυτό και με μεγάλη χαρά στηρίζουμε έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δυναμική και τον πνευματικό πλούτο των ανθρώπων αυτού του τόπου με επίκεντρο τους νέους.

Με τη χρηματοδοτική μας στήριξη, ύψους 50.000 ευρώ, επενδύουμε ουσιαστικά σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής και συνδέουν τον πολιτισμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι η μεγάλη γιορτινή αγκαλιά της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Καλό καρναβάλι! »

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πατρέων τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι: «όλοι οι φορείς θα πρέπει να συνδράμουν και όλοι οι φορείς που εκδηλώνουν αγάπη για το Καρναβάλι της Πάτρας μιας και η διοργάνωση έχει ανάγκη από επιπλέον οικονομικούς πόρους, γιατί οι ανάγκες είναι πολύπλευρες και μεγάλες», ενώ πρόσθεσε ακόμα: «Το Καρναβάλι είναι μια λαϊκή γιορτή για την οποία προετοιμαζόμαστε όλο το χρόνο. Προσπαθούμε παρά τις δυσκολίες, το Καρναβάλι της Πάτρας να είναι το Καρναβάλι της Ελλάδας και θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο».

