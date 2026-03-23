Εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα στο Λονδίνο, τι διερευνούν οι Αρχές

Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην Hatzolah Northwest, εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας στην εβραϊκή κοινότητα, πυρπολήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 στην περιοχή Golders Green του βόρειου Λονδίνου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία αντιμετωπίζει την εμπρηστική επίθεση ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε περίπου στη 01:40 GMT (03:40 ώρα Ελλάδας) στην οδό Highfield Road, όπου βρέθηκαν τα τέσσερα οχήματα της Hatzolah σε φλόγες. Έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 03:06 GMT, ενώ εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου και ιατρικού εξοπλισμού προκάλεσαν ζημιές σε παράθυρα παρακείμενου συγκροτήματος διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων, ενώ έγιναν προληπτικές εκκενώσεις κοντινών κατοικιών και ισχύουν αποκλεισμοί δρόμων.

Η Hatzolah Northwest, που λειτουργεί από το 1979 στην περιοχή Golders Green με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό, διαθέτει συνολικά έξι ασθενοφόρα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ταχείας ανταπόκρισης σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά, τόσο για Εβραίους όσο και για μη Εβραίους κατοίκους.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τρεις μασκοφόρους δράστες ντυμένους στα μαύρα να πλησιάζουν τα οχήματα, να ρίχνουν εύφλεκτο υλικό και να τα πυρπολούν πριν διαφύγουν. Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από κάμερες και διαδικτυακά βίντεο για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Το περιστατικό εντάσσεται στην αύξηση αντισημιτικών επεισοδίων στη Βρετανία μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με υψηλότερα επίπεδα μίσους κατά Εβραίων να καταγράφονται από το 2023-2024, σύμφωνα με αναφορές. Το πιο σοβαρό περιστατικό πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, όπου σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί.

