Εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα στο Λονδίνο, τι διερευνούν οι Αρχές

Τέσσερα οχήματα της εθελοντικής υπηρεσίας της εβραϊκής κοινότητας κάηκαν ολοσχερώς στο Golders Green

23 Μαρ. 2026 8:23
Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην Hatzolah Northwest, εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας στην εβραϊκή κοινότητα, πυρπολήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 στην περιοχή Golders Green του βόρειου Λονδίνου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία αντιμετωπίζει την εμπρηστική επίθεση ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε περίπου στη 01:40 GMT (03:40 ώρα Ελλάδας) στην οδό Highfield Road, όπου βρέθηκαν τα τέσσερα οχήματα της Hatzolah σε φλόγες. Έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 03:06 GMT, ενώ εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου και ιατρικού εξοπλισμού προκάλεσαν ζημιές σε παράθυρα παρακείμενου συγκροτήματος διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων, ενώ έγιναν προληπτικές εκκενώσεις κοντινών κατοικιών και ισχύουν αποκλεισμοί δρόμων.

Η Hatzolah Northwest, που λειτουργεί από το 1979 στην περιοχή Golders Green με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό, διαθέτει συνολικά έξι ασθενοφόρα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ταχείας ανταπόκρισης σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά, τόσο για Εβραίους όσο και για μη Εβραίους κατοίκους.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τρεις μασκοφόρους δράστες ντυμένους στα μαύρα να πλησιάζουν τα οχήματα, να ρίχνουν εύφλεκτο υλικό και να τα πυρπολούν πριν διαφύγουν. Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από κάμερες και διαδικτυακά βίντεο για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Το περιστατικό εντάσσεται στην αύξηση αντισημιτικών επεισοδίων στη Βρετανία μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με υψηλότερα επίπεδα μίσους κατά Εβραίων να καταγράφονται από το 2023-2024, σύμφωνα με αναφορές. Το πιο σοβαρό περιστατικό πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, όπου σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
