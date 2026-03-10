Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους: Έσπασαν τζαμαρία και έβαλαν φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και προκάλεσαν εμπρησμό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενα κτίρια ή άλλες ιδιοκτησίες.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα που το κατάστημα ήταν κλειστό. Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα ακριβή αίτια της εμπρηστικής ενέργειας.

