«Εχασε 15 χρόνια η Πάτρα για το τρένο»: Ο Δημήτρης Σαρδελιάνος χαρακτηρίζει «ρεαλιστική λύση» το σχέδιο Κυρανάκη

Ο συγκοινωνιολόγος Δημήτρης Σαρδελιάνος μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι η προχθεσινή κυβερνητική πρόταση για επιφανειακό tram-train και περιορισμένη υπογειοποίηση της εμπορικής γραμμής αποτελεί «την πρώτη πραγματικά ρεαλιστική λύση» για τη σιδηροδρομική διέλευση της Πάτρας εδώ και δεκαετίες.

Με καθαρή τεχνική επιχειρηματολογία, υποστηρίζει ότι η πόλη πρέπει επιτέλους να αφήσει πίσω της το ατελέσφορο αίτημα της πλήρους υπογειοποίησης και να προχωρήσει σε ένα βιώσιμο, εφαρμόσιμο και ευρωπαϊκά αποδεκτό σχέδιο που θα εντάξει το τρένο στη ζωή της πόλης αντί να το εξορίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιμονή της πόλης -και κυρίως της δημοτικής αρχής- στην πλήρη υπογειοποίηση οδήγησε σε «15 χαμένα χρόνια» κατά τη διάρκεια των οποίων οι ευκαιρίες για έναν σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο σιδηρόδρομο χάθηκαν.

Οπως επισημαίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο υπογειοποίησης ήδη από πριν το 2010, γεγονός που θα έπρεπε να είχε αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σχεδιασμού. «Η υπογειοποίηση τελείωσε, δεν θα υπάρχει καμία υπογειοποίηση», σημειώνει χαρακτηριστικά, προβλέποντας ότι ακόμη και η περιορισμένη εκδοχή που περιλαμβάνει η κυβερνητική πρόταση είναι πιθανό να απορριφθεί από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά όργανα.

Παρά ταύτα, ο κ. Σαρδελιάνος αντιμετωπίζει θετικά τη βασική σύλληψη του σχεδίου: ένα επιφανειακό tram-train που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αστικές μετακινήσεις και θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης. Υπογραμμίζει ότι η άποψη πως το τρένο «κόβει την πόλη στα δύο» είναι ξεπερασμένη και στηρίζεται σε μια εικόνα εγκατάλειψης και όχι σε πραγματικές συγκοινωνιακές ή πολεοδομικές αντιρρήσεις. «Φράγμα είναι οι καλαμιές και οι βρωμιές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όχι η σιδηροδρομική γραμμή» τονίζει, υπενθυμίζοντας πως στις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις -με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Παρίσι- η επιφανειακή διέλευση τρένων όχι μόνο δεν εμποδίζει την αστική ζωή, αλλά την ενισχύει.

Αναφορικά με τη διέλευση των εμπορικών αμαξοστοιχιών, ο Σαρδελιάνος θεωρεί πως το ζήτημα έχει λάβει υπερβολικές διαστάσεις. Με βάση τις επίσημες προβλέψεις, ο όγκος της εμπορευματικής κίνησης δεν θα ξεπερνά το ένα τρένο την ημέρα μέχρι το 2050, γεγονός που καθιστά αδικαιολόγητες λύσεις υψηλού κόστους, όπως η πλήρης υπογειοποίηση.

Ασκεί, τέλος, αυστηρή κριτική στη δημοτική αρχή, κατηγορώντας την ότι επιμένει σε μη ρεαλιστικές και τεχνικά ανεδαφικές λύσεις, όπως η περιμετρική διέλευση ή η υπόγεια χάραξη με ενδιάμεσες στάσεις, προτάσεις που «ισοδυναμούν με αίτημα για μετρό σε μια πόλη 200.000 κατοίκων».

Για τις επεκτάσεις προς τη ΒΙΠΕ και τον Αραξο στέκεται επιφυλακτικός, ζητώντας πρώτα τεκμηριωμένες μελέτες που να αποδεικνύουν πραγματική οικονομική σκοπιμότητα. Παράλληλα, θεωρεί απολύτως αναγκαία την αναβάθμιση της γραμμής Πάτρας–Πύργου, σημειώνοντας ότι η ύπαρξη απαξιωμένων σιδηροδρομικών υποδομών δεν επιτρέπεται σε μια σύγχρονη περιφερειακή μητρόπολη όπως η Πάτρα.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Σαρδελιάνος τονίζει ότι η πόλη πρέπει να αλλάξει συνολικά φιλοσοφία απέναντι στις μεταφορές. Ο σύγχρονος σιδηρόδρομος, επισημαίνει, δεν είναι απλώς ένα μέσο διέλευσης, αλλά ένα εργαλείο αστικής αναζωογόνησης, που μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα, να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής. Η επιλογή μιας ρεαλιστικής λύσης σήμερα, υπογραμμίζει, θα καθορίσει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

