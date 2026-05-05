«Έχει σπάσει την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι. Αντίκρισα τα παιδιά μου να αιμορραγούν», μαρτυρία της μητέρας του 17χρονου με αυτισμό που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο

Τις εικόνες που αντίκρισε, μετά τον ξυλοδαρμό του γιου της περιέγραψε η μητέρα του 17χρονου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο. Η μητέρα, εξήγησε πως όλα έγιναν εξαιτίας ενός σπρωξίματος ενώ βρισκόντουσαν όλοι στην συναυλία της Λένας Ζευγαρά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όσο για το πώς βρήκε τα παιδιά της, η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε: «Αντίκρισα τα παιδιά μου που αιμορραγούσαν και τα δύο. Η μικρή κόρη μου, ήταν σε πανικό, ο γιος μου λιποθύμησε πάνω από 5-6 φορές».

Για τη μεγάλη κόρη της σημείωσε «τη βρήκα λιπόθυμη με τα αίματα» καθώς «έχει σπασμένη μύτη».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η μητέρα ισχυρίζεται πως ο 25χρονος δράστης επιτέθηκε όχι μόνο στον 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και στην κόρη της και πως εκείνη δέχθηκε πρώτη τη μπουνιά του.

«Η κοπέλα χαστούκισε την κόρη μου τη μεγάλη, μπήκε στη μέση η μικρή να τις χωρίσει, της έδωσε την πρώτη μπουνιά ο νταής, της έσπασε τη μύτη, φώναξε ο μικρός “οι αδερφές μου”, του είπαν οι κόρες μου “πήγαινε φώναξε τη μαμά” και την ώρα που φεύγει το παιδί το κυνηγάει, του δίνει την μπουνιά από πίσω και μετά του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί 16 χρόνων με αυτισμό» είπε η μητέρα του 17χρονου.

«Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος, κι αυτός είναι 1,90, και ο πιτσιρικάς είναι 1,63», σημείωσε η μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι ο 25χρονος έσπασε τα γυαλιά του γιου της, «έσπασε όλη τη γνάθο τη δεξιά και θα μπουν λάμες, και στο πάνω από το δεξί μάτι έχει σπάσει το κόκαλο και έχει και αιμάτωμα στο μάτι».

Στο χειρουργείο ο 17χρονος

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 17χρονος μπήκε στο χειρουργείο καθώς έχει σπασμένη γνάθο, σπασμένο το κόκαλο του ματιού και αιμάτωμα στο κεφάλι από τα χτυπήματα του 25χρονου.

«Έχει σπάσει την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι. Και πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Και η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη. Τα παιδιά μου έχουν δώσει καταθέσεις και έχω δώσει και εγώ κατάθεση. Περιμένω στο χειρουργείο, και τα άλλα δύο παιδιά μου είναι στο σπίτι με τον ψυχολόγο», δήλωσε η ίδια.

«Προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο»

Η μητέρα αναφέρθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών της μετά το άγριο περιστατικό το οποίο βίωσαν.

«Τα μικρά και τα δύο κλαίνε. Τον μικρό, προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι μόνο το θέμα του τραυματισμού, είναι το ψυχολογικό. Καταλαβαίνετε, πως ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, με ΔΕΠΥ, με… με… πώς μπορώ μετά να τον διαχειριστώ; Μιλάω για όλες τις μάνες ώστε να μη βρεθούν στη θέση τη δική μου. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν την προσέγγισε κάποιος από την οικογένεια του δράστη απάντησε αρνητικά τονίζοντας πως δεν θέλει να τους μάθει και το μόνο που επιθυμεί είναι να μην ακούγονται πράγματα που δεν υφίστανται.

«Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ» λέει η μαμά του 25χρονου «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς» είπε η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια έναν 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του 25χρονου δράστη, περιέγραψε το περιστατικό όπως της το περιέγραψε ο γιος της: «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε “τι με σπρώχνετε;”. Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε “αφού κάθεσαι μέσα στη μέση”. Η κοπέλα τους είπε “εσείς τις ανακατεύστε” και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε “πάρε να έχεις”. Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε η μητέρα του 25χρονου στο Live News.

