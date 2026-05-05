«Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη

«Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα το μαγαζί σε 5 ημέρες», αυτά τόνισε ο περιπτεράς, Χρήστος Σαμψώνης, από τη Γαστούνη που είχε δεχτεί επίθεση από Ρομά πριν δύο μήνες και τα ξημερώματα της Τρίτης (5.5.26) άγνωστοι του έβαλαν φωτιά στο μαγαζί πριν καν ξεκινήσει την λειτουργία του.

Γαστούνη: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το νέο κατάστημα του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί ΦΩΤΟ

Πλέον τα σχέδια και τα όνειρα του βλέπει να καταστρέφονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες ο περιπτεράς που είχε δεχτεί επίθεση στο περίπτερο του στο κέντρο της Γαστούνης.

Είναι αλήθεια ότι σήμερα ο Χρήστος θα ετοιμαζόταν να υποδεχθεί το εμπόρευμα του όμως κάποιοι είχαν άλλα σχέδια για εκείνον και την περιουσία του. Άγνωστοι εισέβαλαν στο νέο κατάστημα που θα άνοιγε σπάζοντας αρχικά την τζαμαρία και στη συνεχεία φαίνεται να έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του μαγαζιού. Όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν είχε δεχτεί καμία απειλή ενώ το μυαλό του δεν στρέφεται σε συγκεκριμένα άτομα.

«Θα άνοιγα το μαγαζί σε πέντε μέρες, σήμερα θα έφερνα το εμπόρευμα, έχω δανειστεί για να το φτιάξω, σπάσανε με παλέτες την τζαμαρία».

«Επένδυσα σε αυτό το μαγαζί με χρήματα που δεν είχα, δανείστηκα για τα μπορέσω να το ανοίξω. Πολύ κρίμα. Θα άνοιγα το μαγαζί σε πέντε μέρες σήμερα θα έφερνα το εμπόρευμα. Ευτυχώς που δεν είχα μέσα εμπόρευμα γιατί η φωτιά θα έπαιρνε μεγαλύτερη διάσταση. Σήμερα θα είχα την παραλάβει του εμπορεύματος γιατί σε λίγες μέρες ετοιμαζόμουν να ανοίξω την επιχείρηση μου», αναφέρει.

Μάλιστα, ο ίδιος πριν από δύο μήνες, μετά από την επίθεση που είχε δεχτεί στο περίπτερό του από Ρομά, οι οποίοι του είχαν καταστρέψει το εμπόρευμα, είχε αποφασίσει να μην ξαναλειτουργήσει το περίπτερο και να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Το χρονικό της πρώτης επίθεσης

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, μία ομάδα περίπου 20 ατόμων εμφανίστηκε στο περίπτερό του στη Γαστούνη, έπειτα από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους συγκεντρωμένους να κινούνται επιθετικά εναντίον του περιπτερά.

Ο ίδιος, ο ανήλικος γιος του αλλά και ένας ακόμη πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν άγρια χτυπήματα, ενώ οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο, καταστρέφοντας προϊόντα και εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι επιτιθέμενοι κρατούσαν ακόμη και σίδερα και ξύλα, μετατρέποντας το σημείο σε πεδίο βίας και χάους.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και του παιδιού του. Μετά από αυτή την εμπειρία, αποφάσισε να κατεβάσει ρολά, θεωρώντας ότι δεν άξιζε να συνεχίσει να εργάζεται υπό τέτοιες συνθήκες φόβου και ανασφάλειας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, με τα στοιχεία να δείχνουν εμπρησμό πίσω από τη φωτιά.

