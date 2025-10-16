Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας

Η σημερινή μας επιλογή είναι στο εξωτερικό και πρόκειται για έναν προορισμό που είναι μακριά από τα καθιερωμένα, όμως η ομορφιά του είναι απερίγραπτη. Ο λόγος για το Εδιμβούργο το οποίο ενσαρκώνει πλήρως το σκωτσέζικο πνεύμα.

Πρόκειται για μια πόλη απόλυτη καθηλωτική, με διττή προσωπικότητα που οφείλεται στις δύο άψογα διατηρημένες, διαφορετικές της όψεις: την παλαιότερη, μεσαιωνική με το μοναδικό γοτθικό χαρακτήρα και τη νεότερη γεωργιανού ρυθμού, από τον 18ο αιώνα, που συνυπάρχουν αρμονικά και μοιράζονται το ίδιο ανάλαφρο πνεύμα των κατοίκων και των χιλιάδων φοιτητών.

Εξίσου οι δύο πλευρές της πόλης μοιράζονται και το ενδιαφέρον των επισκεπτών, που φτάνουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας για να γνωρίσουν μια κεφάτη και ολοζώντανη πόλη κι ανεβαίνουν στους πανέμορφους λόφους της για την απαράμιλλη θέα που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Ένα παραμύθι που εκ πρώτης όψεως μοιάζει σκοτεινό, σαν τα σκηνικά που περιγράφει η J K Rowling στα βιβλία του Harry Potter, που γράφτηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο Εδιμβούργο.

Αντίθετα, η άνοιξη γεμίζει τη σκωτσέζικη πόλη με χρώματα, χάρη στους καταπράσινους λόφους που την οριοθετούν και τους πανέμορφους κήπους στο κέντρο της. Η έλευση της άνοιξης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου, με ένα φεστιβάλ εμπνευσμένο από την παγανιστική, κέλτικη γιορτή της Πρωτομαγιάς. Γενικά το Εδιμβούργο είναι παγκοσμίως γνωστό για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ του, είτε πρόκειται για συναυλίες ροκ, ποπ και τζαζ μουσικής, εκθέσεις βιβλίων κ.ά.

Το Κάστρο-σύμβολο

Σ’ έναν ηφαιστιογενή λόφο στο δυτικό άκρο της παλιάς πόλης, το θεαματικό κάστρο δεσπόζει στον ορίζοντα του Εδιμβούργου εδώ και 9 αιώνες. Η ανάβαση στον λόφο όπου στέκει αγέρωχο και επιβλητικό είναι εύκολη και θα σας χαρίσει μια πανέμορφη, πανοραμική όψη της παλιάς πόλης. Θα σας κάνει να νιώσετε ότι βαδίζετε στα χνάρια στρατιωτών και γαλαζοαίματων, καθώς στην πορεία της ιστορίας του αποτέλεσε βασιλική κατοικία, στρατιωτικό φρούριο, φυλακή και κοινοβούλιο. Φροντίστε να είστε στο βόρειο οχυρό στη 1μ.μ. ώστε να ακούσετε τους κανονιοβολισμούς, πριν εξερευνήσετε την ιστορία του, είτε μόνοι είτε στα πλαίσια οργανωμένης ξενάγησης.

